Kupa şöleni

G.SARAY, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında bugün Başakşehir'i konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak ve , ATV'den ekranlara gelecek mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Afrika Kupası'na giden Victor Osimhen, Lemina ve Jakobs görev alamayacak. Bodrum FK ise Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Ankara Eryaman Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Yeşil-beyazlılarda Angola Milli Takımı'na giden Fredy ile ameliyat olan Celal oynamayacak. Maçı A Spor yayınlayacak.