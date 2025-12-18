Petkim zirveyi bırakmadı

FIBA Europe Cup'ta ülkemizi başarıyla temsil eden Aliağa Petkimspor, İkinci etaptaki grubunda doludizgin ilerliyor. İlk maçında deplasmanda İtalyan Sassari'yi deviren İzmir ekibi, dün de evinde konuk ettiği İspanya temsilcisi Zaragoza'yı son çeyrekteki etkili oyunuyla 98-75 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maça iyi başlayan Petkim, ilk çeyreği 23-12, devreyi de 43-35 önde geçti. İlk yarıda Franke ve Efianayi kaydettiği kritik basketlerle öne çıkan isimler oldu. Üçüncü çeyrekte konuk ekip pota altında etkili oldu. Rakibine çare bulmakta zorlanan Aliağa son çeyreğe 57-58 geride girdi. 4. çeyrekte Aliağa Petkim fırtınası yaşandı. Özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle oynayan İzmir ekibi, bu çeyrekte 41 sayı üretti ve öne geçip farkı açarak maçı 98-75 kazandı. İkide iki yapan lider Aliağa Petkim bir sonraki maçını 14 Ocak'ta Peristeri ile deplasmanda oynayacak.