Son şampiyon evinde kazandı!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ilk haftasında Galatasaray, Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma Rams Park'ta oynandı. Müsabakada Halil Umut Meler düdük çaldı. Galatasaray, Başakşehir karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın golünü 22. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray grup aşamasına 3 puanla başladı. Başakşehir ise ilk haftayı puansız kapattı.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Fethiyespor'a konuk olacak. Başakşehir ise Boluspor ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR: 1-0

GOL: 22' Ahmed Kutucu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 22. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.

Ahmed Kutucu, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydettikten 2 dakika sonra hem kendisinin hem de takımının 2. golünü de kaydetti ancak pozisyon Gabriel Sara'nın Jakub Kaluzinski'ye yaptığı faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı.