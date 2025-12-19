Altınordu umutlu!

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 15 maçında galibiyet yüzü göremeyen Altınordu, İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek 3 puanla tanıştı. İlk yarısını 1-0 geride kapattığı randevuda ikinci devrede stoper Birhan'ın 56'ncı dakikadaki kafa golüyle eşitliği sağlayıp, 63'üncü dakikada orta saha oyuncusu Ege'nin golüyle 2-1 üstünlük kuran kırmızı-lacivertliler, kalan dakikalarda skoru korumayı başararak altın değerinde bir galibiyet elde etti.

SON SIRADAN KURTULDU

Bu sezon ilk kez kazanan Altınordu, puanını 8'e çıkararak son sıradan kurtuldu. Düşme hattındaki rakibi Bucaspor'u 9 puanda tutarak 6 puan değerinde bir zafere imza atan Altınordu, kendisi gibi 8 puanı bulunan Kepez Spor'u da averajla altına alarak 18'inci sıraya yükseldi. İzmir temsilcisinde teknik direktör Ender Traş, takımın başında çıktığı 6'ncı karşılaşmada 3 puan kazandırmış oldu. Gurbetçi stoper Birhan Türkiye kariyerindeki ilk golünü kaydederken, Ege ise bu sezon 2'nci kez rakip fileleri sarstı.

YENİ HEDEF BELİRLENDİ

Ligde bu hafta pazar günü seyircisi önünde Kepez Spor'la çok kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Altınordu, bir galibiyet daha alarak kümede kalma umudunu korumak istiyor. Geride kalan 16 hafta sonunda düşme hattının üstündeki Karaman ile arasında 4 puanlık bir fark kalan İzmir temsilcisi, sahasında son sıraya gerileyen Kepez'i de mağlup ederek rakiplerinin yaşayacağı puan kayıplarıyla umutlarını artırmayı planlıyor.