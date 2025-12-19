Aydın BŞB’den müthiş dönüş!

VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, İstanbul deplasmanında setlerde 2-1 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak müthiş bir geri dönüşe imza attı. Güçlü rakibi karşısında ilk seti kazanan Ege temsilcisi, daha sonra üst üste iki bölümü de kaybederek geriye düştü. Ancak pes etmeyen Aydın BŞB, maçı lehine çevirmeyi bildi. Ligde 4. galibiyetini elde eden Aydın ekibi, rakibi Beşiktaş'ı altına alırken ilk 8 iddiasını da sürdürdü. Aydın BŞB, 21 Aralık Pazar günü sahasında 9 galibiyeti bulunan güçlü rakibi Eczacıbaşı Dynavit'i sahasında konuk edecek.