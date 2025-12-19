Besiktaş’ta rota Altay

SÜPER Lig'de aldığı istikrarsız sonuçlarla Avrupa Kupaları hedefini de tehlikeye sokan Beşiktaş'ta ocak ayında kadro yeniden yapılanacak. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, genel koordinatör Serkan Reçber ile birlikte transfer listesini netleştirdi. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın yeni bir kaleci transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Listenin ilk sırasındaki isimler arasında ise milli file bekçisi Altay Bayındır da yer alıyor.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

MANCHESTER United forması giyen Altay'ın, İngiliz ekibinde yeterli forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. Kırmızı Şeytanlar'ın, milli kaleci için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edilirken, Beşiktaş yönetiminin transfer şartlarını araştırdığı belirtiliyor. Ara transfer döneminde yaşanacak gelişmeler, Altay Bayındır'ın yeniden Süper Lig'e dönüp dönmeyeceğini netleştirecek.