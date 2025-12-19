Bucaspor 1928’da kötü gidişat sürüyor

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Altınordu'ya 2-1 kaybeden Bucaspor 1928 umut tüketmeyi sürdürdü. Sarı-lacivertliler 9 puanda kalarak ateş hattından çıkamadı. Bu sonuçla Ankaragücü ve Beyoğlu Yeni Çarşı Spor mağlubiyetleriyle 3'te 0 yapan sarı-lacivertliler, kurtuluş bölgesinin 3 puan gerisinde kaldı. 3 hafta önce Adana 01 FK ve Elazığspor galibiyetleriyle umutlanan İzmir ekibi yine kötü bir seri yakalamış oldu. Buca kalan 2 müsabakada Batman Petrol (D) ve Karacabey Belediyespor'la oynayıp ilk devreyi bitirecek.