Cimnastikte İzmirli minikler şampiyon

CİMNASTİK Federasyonu'nun düzenlediği Kulüpler Arası Artistik Cimnastik Minikler Türkiye Şampiyonası, İzmirli sporcuların dikkat çekici başarısına sahne oldu. İzmir'de faaliyet gösteren SilverStar Cimnastik Kulübü sporcuları Elis Kolukısa, Beril Kara, Dila Dereboylu ve Eylül Meva Doğan takım olarak şampiyonluk kupasını kazanırken, bireysel kategoride de kürsünün tamamını paylaşarak büyük bir başarıya imza attı. Aynı üç sporcu, geçtiğimiz dönemde Anadolu Ligi Türkiye Şampiyonası'nda İzmir'i temsil eden ve Türkiye Birincisi olan takımın da önemli isimleri olarak öne çıkmıştı. SilverStar bünyesinde çalışmalarını sürdüren sporcuların antrenörü ve aynı zamanda Türkiye Cimnastik Milli Takımı Antrenörü olan Aysel Gümüşlü, minik sporcuların emeklerinin karşılığını aldığını ifade etti. Gümüşlü, "Dila, Beril ve Elis'le çok küçük yaşlarından itibaren beraber haftada 6 gün en az üç saat olmak üzere özveriyle çalıştık. Bu eğitim sonucunda çocuklarımızın kazandıkları sporcu disiplini sayesinde, sahada büyük bir kararlılık ve performans sergilediler. Her biri büyük emek verdi ve İzmir'i en iyi şekilde temsil etti" ifadelerini kullandı.