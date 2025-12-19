Fenerbahçe’nin Sörloth planı

SÜPER Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşmak için kış transfer dönemi çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de bir numaralı hedef Alexander Sörloth. Sarılacivertliler, Norveçli golcü için resmi adımlarını atmaya başladı. Atletico Madrid Norveçli forvet için kapıyı 35 milyon Euro'dan açtı. Başkan Sadettin Saran, Alexander Sörloth transferinde ısrarcı olurken, Youssef En-Nesyri'yi satarak elde edeceği gelirle yıldız ismin transferini finanse etmeyi planlıyor.

SAVUNMAYA LEİTE GELİYOR

AYRICA Futbol Direktörü Devin Özek, Union Berlin forması giyen Portekizli stoper Diogo Leite için resmi temaslara başladı. 26 yaşındaki savunmacı için İtalya'dan Milan ve Bologna'nın da devreye girmesi sonrası Özek'in transfer çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcu için Fenerbahçe'nin, Alman kulübüne 6 milyon Euro seviyelerinde bir teklif sunmayı planladığı iddia ediliyor.