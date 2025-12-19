Göztepe potada gurbette kayıp

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Birinci Lig'inde zirve yarışı veren Göztepe, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu: 84-64. Beş maçlık galibiyet serisinin ardından gurbette Çayırova Belediyespor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu sonuçla deplasmanda üst üste ikinci yenilgisini alarak yarışta yara aldı. Baştan sona ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçen maçın periyotları 21-15, 42-31 ve 64-51 biterken, Ankara temsilcisi maçı da 84-64 kazandı. Göz-Göz'de Abdoulaye Gueye'in 17 ve Umut Geçen'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. İzmir ekibi, gelecek hafta evinde Pizza Bulls Cedi Osman Basketbol'u konuk edecek.