Şampiyona dev ödül!

FIFA, gelecek yıl Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği Dünya Kupası öncesinde turnuvada dağıtılacak para ödüllerini açıkladı. 2026 Dünya Kupası'nda toplam 727 milyon dolar ödül dağıtılacak. Şampiyon olan ülke 50 milyon dolar, ikinci takım 33 milyon dolar, üçüncü ise 29 milyon dolar kazanacak. 2026 Dünya Kupası'ndaki ödül miktarı, 2022'de Katar'da düzenlenen turnuvaya göre yüzde 50 arttı. Performans ödülleri ise en çok 19 milyon dolar ile en az 9 milyon dolar arasında değişiklik gösteriyor. Turnuvaya katılan her takım ekstra 1.5 milyon dolar ayak bastı parası alacak. 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için Play-Off oynayacak A Milli Takım, turnuvada yer alması halinde en az 10.5 milyon dolarlık para ödülünün sahibi olacak. Ay-yıldızlılar, 26 Mart'ta Beşiktaş Park'ta Romanya ile, finalde ise Slovakya- Kosova eşleşmesinin galibiyle oynayacak.