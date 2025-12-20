3. Lig 4. Grup’ta Ege ekipleri karsı karsıya

NESİNE 3. Lig'de Ege temsilcilerinin yer aldığı 4. Grup'ta bugün tek maç oynanacak. Ligde 14 hafta sonunda 4 beraberlikle son sıraya demir atan Nazillispor, son 2 haftayı kayıpsız geçerek tekrar çıkışa geçen Uşakspor'u Ege derbisinde ağırlayacak. Aydın Pamukören Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Uşakspor bu maçı da kazanarak ligin ilk yarısını Play-Off hattında kapatmayı planlıyor. Başkan Şahin Kaya'nın şikeden tutuklanmasının ardından küme düşürülme cezası alması gündeme gelen ve 20 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında ceza aldığı Nazillispor ise zorlu maçtan puan koparma peşinde.