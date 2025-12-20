Başkan Serdal Adalı İzmirlilerle buluştu

DOKUZ Eylül Üniversitesi'yle altyapıda iş birliği protokolü imzalamak için İzmir'e gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği (EBİAD) tarafından düzenlenen yeni yıl balosunda siyah-beyazlı iş insanlarıyla bir araya geldi. Beşiktaş camiasını İzmir'de buluşturan geceye Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Genel Sekreter Uğur Fora da katıldı. Baloda konuşan Serdal Adalı, İzmir'in Beşiktaş için stratejik bir merkez haline geldiğini ifade etti. Dokuz Eylül Üniversitesi ile imzalanan protokolün sıradan bir spor okulu iş birliği olmadığını belirten Adalı, bu adımla İzmir'in Beşiktaş altyapısının önemli merkezlerinden biri olacağını söyledi.