Bodrum 10 dakikada yıkıldı

Yeşil-beyazlılar 2 farkla öne geçtiği Gençlerbirliği’ne 2. yarıda üst üste yediği gollerle yenilmekten kurtulamadı

TRENDYOL 1'inci Lig'de bu sezon iç sahada topladığı puanları deplasmanda saçınca zirveden inen Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda da dış sahada 10 dakika içinde kalesinde gördüğü 3 golle yıkıldı. Ligde 5 maçtır deplasmanda kazanamayan Bodrum, Türkiye Kupası B Grubu'nda Süper Lig'deki rakibi Genlerbirliği önünde Başkent'te 2 farklı öne geçti. Maçta 59 ve 69'uncu dakikalar arasında 10 dakika içinde 3 gol yiyen yeşil-beyazlı ekip, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 31 puanla dördüncü sıraya gerileyen Bodrum ekibi, 4 puan önünde 35 puanla liderliği devralan Amed'i pazartesi ağırlayacak.

KRİTİK 90 DAKİKA

Evinde bu sezon son yedi maçını üst üste kazanan, iç sahada bileği hiç bükülmeyen yeşil-beyazlılar zirvede rakibini yakalamaya çalışacak. Bodrumspor, bu sınavın ardından devreyi Sarıyerspor deplasmanıyla tamamlayacak.

