Bodrum 10 dakikada yıkıldı

TRENDYOL 1'inci Lig'de bu sezon iç sahada topladığı puanları deplasmanda saçınca zirveden inen Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda da dış sahada 10 dakika içinde kalesinde gördüğü 3 golle yıkıldı. Ligde 5 maçtır deplasmanda kazanamayan Bodrum, Türkiye Kupası B Grubu'nda Süper Lig'deki rakibi Genlerbirliği önünde Başkent'te 2 farklı öne geçti. Maçta 59 ve 69'uncu dakikalar arasında 10 dakika içinde 3 gol yiyen yeşil-beyazlı ekip, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 31 puanla dördüncü sıraya gerileyen Bodrum ekibi, 4 puan önünde 35 puanla liderliği devralan Amed'i pazartesi ağırlayacak.

KRİTİK 90 DAKİKA

Evinde bu sezon son yedi maçını üst üste kazanan, iç sahada bileği hiç bükülmeyen yeşil-beyazlılar zirvede rakibini yakalamaya çalışacak. Bodrumspor, bu sınavın ardından devreyi Sarıyerspor deplasmanıyla tamamlayacak.