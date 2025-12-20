Göztepe’de rotasyon kapıda

GÖZTEPE'DE Samsunspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, teknik direktör Stanimir Stoilov'un zorunlu rotasyon için çalışmalara başladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekipte kart cezalıları Miroshi ve Janderson bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca Olaitan'ın Afrika Uluslar Kupası kapsamında Benin Milli Takımı kampına katılması nedeniyle takımda üç önemli eksik bulunuyor. Stoilov'un büyük olasılıkla Miroshi'nin yerine Rhadlney'i, Janderson'un yerine ise İbrahim Sabra'yı ilk 11'de sahaya süreceği, Olaitan'ın yerine ise Efkan Bekiroğlu'nun görev yapacağı gelen bilgiler arasında.