Haberler Spor Fenerbahçe deplasmanda hata yapmadı!

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında 3-0’lık skorla galip geldi. Sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada Ali Yılmaz düdük çaldı. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Samet Çiçek üstlendi. VAR'da Ferhan Kestanlıoğlu görev aldı. Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında 3-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 27. dakikada Anderson Talisca, 34. dakikada Marco Asensio ve 75. dakikada Jhon Duran kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 39'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Eyüpspor ise 13 puanla düşme hattında kaldı.

Eyüpspor - Fenerbahçe: 0-3

Goller: 27' Anderson Talisca, 34' Marco Asensio, 75' Jhon Duran

İLK 11'LER

Eyüpspor: Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko, Yalçın Kayan, Dragus, Thiam, Umut Bozok.

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Talisca, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran.

