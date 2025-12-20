Soma deplasmanda galibiyet arıyor

NESİNE 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Somaspor, 2 hafta önce kavuştuğu yeni evi Soma Nazım Yavuz Stadı'nda da galibiyetle tanışamadı. Önceki hafta Menemen FK'ya 4-1 yenilen Manisa ekibi, şampiyonluk adaylarından Bursaspor'a da 3-0 kaybetti. Bu sezon hanesine yazdırdığı 2 galibiyeti de deplasmanda alan siyah-beyazlılar, yarın Kahramanmaraş İstiklal Spor'la dış sahada ilk devrenin son maçında karşılaşacak. Zirve yarışı veren rakibinden puan koparmayı planlayan Somaspor, ligin ikinci yarısına moralli girmeyi hedefliyor.