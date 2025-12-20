Tire 2021 FK derbiye kilitlendi

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Tire 2021 FK, teknik direktör Ufuk Uysal yönetiminde Play-Off'a yürüyor. Sezon başında gruptaki iddialı rakiplerinin aksine düşük maliyetli bir kadro oluşturan, 10 oyuncusu futbolda bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası almasına rağmen fren yapmayan sarı-kırmızılı ekip üst üste 3, son 5 maçta 4'üncü galibiyetini Afyonspor'u evinde 4-0 yenerek aldı. Grupta 25 puanla Play-Off hattında yer alan Tire FK, pazartesi akşamı devrenin son maçında şampiyonluk yarışındaki Karşıyaka'ya konuk olacak. Sarıkırmızılılar bu maçı da kazanarak zirveye yaklaşmayı planlıyor.