Ege derbisinde Uşakspor galip: 0-2

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta son haftalarda çıkışa geçerek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Uşakspor, ilk yarının son haftasında ligin dibine demir atan Nazillispor ile Ege derbisinde karşı karşıya geldi. Uşak, rakibini mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Kırmızı- siyahlılar, 31. dakikada Batuhan Nizam'ın asistinde Halil Ertürk'ün kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Berdan Yelken direkt kırmızı kart görerek Nazillispor'u 10 kişi bıraktı. Uşakspor'un 18 yaşındaki forveti Sadık Yılancı, 90. dakikada kaydettiği golle maçın skorunu belirledi: 0-2. Uşak bu galibiyetle puanını 28 yaparken, Nazilli ise 4 puanla son sırada kaldı.