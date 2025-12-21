Haydi Göztepe

RENDYOL Süper Lig'de Avrupa hedefinden vazgeçmeyen Göztepe, bugün Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Direkt rakibi karşısında mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak Göz-Göz, Karadeniz temsilcisini Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de konuk edecek. Karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak. Ev sahibi Göztepe'de sarı kart cezalısı Janderson'un yanı sıra Afrika Kupası için Benin Milli Takımı'na davet edilen orta saha oyuncularından Olaitan ile Tanzanya Milli Takımı'nda bulunan Miroshi, Samsun maçında forma giyemeyecek. Son olarak gurbette G.Antep FK'yı mağlup eden İzmir ekibi, 29 puan ile 4. sırada bulunurken, Samsun ise 25 puan ile 6. sırada konumlanıyor. İzmir temsilcisi, Avrupa yolundaki en önemli rakibini yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. RHALDNEY GÖREVE

KIRMIZI kart cezası sona eren Brezilyalı orta saha Rhaldney görev verilmesi durumunda oynayabilecek. Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin, Olivier Ntcham, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly, Afrika Kupası'na giden Cherif Ndiaye, bahis soruşturması nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel ve kırmızı kart cezası bulunan Joe Mendes görev alamayacak.

DENNİS'E YAKIN TAKİP

GÖZTEPE'NİN 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e yönelik ilgi her geçen gün artıyor. Genç futbolcunun bu çıkışı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Genç yetenek için Samsunspor ile oynanacak karşılaşmada Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, RB Leipzig ve Werder Bremen kulüplerinin scout ekipleri tribünde yer alacak. Dennis'in özellikle oyun görüşü, top kullanma becerisi, fizik gücü ve maç içindeki karar alma süreçlerini yakından takip edeceği öğrenildi. Bu kritik karşılaşmanın, genç orta saha oyuncusu için önemli bir vitrin niteliği taşıdığı belirtiliyor. Göztepe cephesi ise Dennis'in performansından oldukça memnun ve oyuncunun gelişimini sürdürmesi halinde Avrupa'ya transferinin kaçınılmaz olabileceği görüşünde.