Isonem Park kapalı gişe!

GÖZTEPE'NİN Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma kapalı gişe olacak. Günler öncesinden satışa sunulan biletlerin tamamı tükenirken, taraftarların maça gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti. Sezon boyunca sahasında etkili bir performans ortaya koyan Göztepe, Samsunspor karşılaşmasında da tribün desteğini arkasına alacak. Özellikle son haftalarda yükselen form grafiği, takımın mücadelesi ve genç oyuncuların performansı sebebiyle tribünlerin yine dolup taşması bekleniyor. Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda coşkulu bir atmosfer oluşması bekleniyor.