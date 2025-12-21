Kartal üçlük attı

Süper Lig'de son iki maçında berabere kalan Beşiktaş, evinde Rizespor'u 1-0 mağlup etti. 21'de Djalo'nun ara pasında Abraham ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Erdem meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı. 35'te ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Orkun'un uzak direğe sert şutunda kaleci Erdem meşin yuvarlağı son anda çeldi. 45+2'de Cerny'nin pasında topla buluşan Orkun'un ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

ERSİN KALESİNDE DEVLEŞTİ

48'de sol taraftan uzun kullanılan taç atışında penaltı noktası solunda topu alan Rak-Sakyi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. 64'te Kartal Kayra'nın derinlemesine pasında hareketlenen Rashica, ceza sahasında Mithat'tan sıyrılıp yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 90+1'de Taylan Antalyalı'nın uzak mesafeden köşeye giden şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. Maç 1-0 sona erdi

RAFA SİLVA 5 MAÇ SONRA

BEŞİKTAŞ'TA Rafa Silva, 48 gün sonra Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer aldı. Son olarak Fenerbahçe ile oynanan derbide siyah-beyazlı formayı giyen Portekizli futbolcu, son 5 maçtır forma giymedi. Taraftar yıldız isme tepki gösterdi.

YALÇIN'DAN ZORUNLU DEĞİŞİM

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre Çaykur Rizespor müsabakasında 4 değişiklik yaptı. Yalçın, sağ bekte Gökhan Sazdağı'nın yerine Taylan Bulut'a formayı teslim ederken, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarının kamplarına katılan Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure'nin yerine de Kartal Kayra Yılmaz ile Demir Ege Tıknaz'ı ilk 11'de görevlendirdi

DOLMABAHÇE'DE "İYİLİK AĞACI"

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının öncesinde Tüpraş Stadı'nın önünde "İyilik Ağacı" yükseldi. Siyah-beyazlı kulüp tarafından devlet koruması altındaki çocukların geleceğine kanat açacak proje hayata geçti. Bu kapsamda stadın önüne koyulan "İyilik Ağacı" ile 2 bin siyah-beyaz futbol topu, çocukların eğitimine ve hayallerine ışık olacak.