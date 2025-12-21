KSK’de eski yöneticiye vergi şoku

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde kamu borçları yine gündemde. Geçen iki sezonda İlker Ergüllü yönetiminde sayman ve futbol şube sorumlusu olarak görev yapan İlker Akpınar'a vergi dairesinden kulübün vergi borcu nedeniyle 81 milyon 400 bin TL'lik ödeme emri geldiği öğrenildi. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda spor kulüplerinde yöneticilik yapan imza yetkilileri kulüplerin kamu borçlarından sorumlu tutulurken, Karşıyaka'da Akpınar'a tebligat yapıldı. Akpınar'ın yürütmeyi durdurmak için mahkeme yoluna gideceği belirtildi. Yeşil-kırmızılılarda o dönem 90 milyon TL'yi aşan borç yüzünden geçen yıl ekim ayında 2023 ve 2024 yıllarında kulüpte imza yetkilisi olan yöneticilere ödeme emirleri gitmiş, eski yöneticiler mahkemeye başvurarak takibi durdurmuştu. Kriz sonrası istifalar gelirken yönetim kongreye gitmişti. Ergüllü'ye de kulübün geçen sene temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarındaki 700 bin TL tutarında borcu nedeniyle geçen ay tebligat gelmişti.