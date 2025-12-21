KSK’nin nefesi yetmedi

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon kümede kalma savaşı veren Karşıyaka, evinde zirve yarışındaki Bahçeşehir Koleji'ne 74-71yenildi. Maçın ilk 2 periyodunda başa baş bir mücadele vardı. İzmir ekibi Manning ve Young'un sayılarıyla maçın içinde kaldı. İlk periyot 21-21 biterken, taraflar devreye 40-40 eşitlikle girdi. 3.çeyreğin başına KSK kötü başladı. 10'a 5'lik seri yiyince başantrenör Candost Volkan mola aldı. Seri devam etti ve hızlı hücumlarla Kaf-Kaf 19-5'lik seri yedi. Sonra KSK toparladı ve Alston'un smacıyla fark 10'a düşünce Bahçeşehir molaya gitti. Manning önce üçlük atıp, ardından savunmada Cavanaugh'un üçlüğünü bloklayınca yeşil-kırmızılılar son periyota farkı tek haneye indirerek girdi: (56-63). 4. çeyrekte KSK taraftarı da arkasına alarak Sokolowski'nin basketiyle maçın bitimine 6.04 kala farkı tek topa indirdi: 62-65. Bitime 2.18 kala Moody'nin basket faulüyle Kaf-Kaf uzun süre sonra öne geçti: 68-67. Son Bahçeşehir hücumunda Williams basket faul aldı ve KSK 72-71 geriye düştü. Son bölümde Kaf-Kaf potaya gidemeyince maçı 71-74 kaybetti.

EDİZ BAKSİ UNUTULMADI

DÜNKÜ maç öncesi Karşıyaka taraftarları Ediz Baksi'yi unutmadı. Geçtiğimiz günlerde vefat eden yeşil-kırmızılıların eski milli basketbolcusu için pankart asılırken, maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.