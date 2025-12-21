Haberler Spor KSK'nin nefesi yetmedi

KSK'nin nefesi yetmedi

Düşme hattından kurtulmak isteyen İzmir temsilcisi, 16 sayı farkla geriye düştüğü Bahçeşehir karşısında son çeyrekte öne geçse de üstünlüğü korumayı başaramadı.

KSK’nin nefesi yetmedi

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon kümede kalma savaşı veren Karşıyaka, evinde zirve yarışındaki Bahçeşehir Koleji'ne 74-71yenildi. Maçın ilk 2 periyodunda başa baş bir mücadele vardı. İzmir ekibi Manning ve Young'un sayılarıyla maçın içinde kaldı. İlk periyot 21-21 biterken, taraflar devreye 40-40 eşitlikle girdi. 3.çeyreğin başına KSK kötü başladı. 10'a 5'lik seri yiyince başantrenör Candost Volkan mola aldı. Seri devam etti ve hızlı hücumlarla Kaf-Kaf 19-5'lik seri yedi. Sonra KSK toparladı ve Alston'un smacıyla fark 10'a düşünce Bahçeşehir molaya gitti. Manning önce üçlük atıp, ardından savunmada Cavanaugh'un üçlüğünü bloklayınca yeşil-kırmızılılar son periyota farkı tek haneye indirerek girdi: (56-63). 4. çeyrekte KSK taraftarı da arkasına alarak Sokolowski'nin basketiyle maçın bitimine 6.04 kala farkı tek topa indirdi: 62-65. Bitime 2.18 kala Moody'nin basket faulüyle Kaf-Kaf uzun süre sonra öne geçti: 68-67. Son Bahçeşehir hücumunda Williams basket faul aldı ve KSK 72-71 geriye düştü. Son bölümde Kaf-Kaf potaya gidemeyince maçı 71-74 kaybetti.

EDİZ BAKSİ UNUTULMADI

DÜNKÜ maç öncesi Karşıyaka taraftarları Ediz Baksi'yi unutmadı. Geçtiğimiz günlerde vefat eden yeşil-kırmızılıların eski milli basketbolcusu için pankart asılırken, maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

