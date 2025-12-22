Aydın BŞB direnemedi

Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, ilk yarının son maçında sahasında ligin iddialı takımlarından Eczacıbaşı Dynavit'e set alamadan 3-0 mağlup oldu. Hafta içi mesaisinde Beşiktaş'ı yenerek umutlanan Aydın'ın Sultanları, evinde üst üste beşinci yenilgisini aldı. Maça konuk ekip etkili başladı ve ilk seti 25-12 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Aydın ekibi biraz toparlansa da Eczacıbaşı 25-22 ile durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan İstanbul ekibi 25-20 ile müsabakayı 3-0 kazandı. Aydın BŞB, ligin ikinci yarısının ilk maçında 3 Ocak Cumartesi günü Galatasaray' konuk edecek.