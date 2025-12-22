F.Bahçe’de kadro krizi

Trendyol Süper Lig'de haftayı Eyüpspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe'de yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi kadro krizi yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerin birçok yıldız oyuncusu bu kritik maçta forma giyebilecek. Fred'in cezalı olması nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklanırken, Edson Alvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almayacağı bildirildi. Bu isimlere son alarak Kanarya'nın son haftalardaki yükselen yıldızı Anderson Talisca da katıldı. Takımda ayrıca kaleci Ederson ve Jhon Duran'ın Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek olması dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmeye göre bu iki futbolcuya özel izin verildiği öğrenildi. Yine Afrika Kupası'nda olan En-Nesyri ve Nene de derbiyi kaçıracaklar.