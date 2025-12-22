Göztepe’den Avrupa planı!

Teknik direktör Stanimir Stoilov , ileri uçtaki alternatifsizlik nedeniyle Samsunspor maçında Arda Okan Kurtulan'ın forvette oynatmayı tercih etti. Fenerbahçe altyapısından yetişen ve kariyerine forvet olarak başlayan Arda, eski mevkisinde adeta şov yaptı. Göztepe'de 5'li orta sahanın sağında top koşturan 23 yaşındaki oyuncu, ileride oynadığı ilk maçta 2 gol birden atarak yıldızlaştı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov da iki gol atan oyuncusuna övgüler yağdırdı. Arda'nın çok yetenekli bir oyuncu olduğunu ifade eden Stoilov, "Arda bu maçta forvet oynadı ancak biz onu sağ kanat olarak görevlendirmeyi sürdüreceğiz. Çünkü Arda o bölgede çok başarılı ve gelişime açık" dedi.

'HAK ETTİĞİMİZ GALİBİYET OLDU'

Çok değerli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Stoilov, "Ligin ilk yarısını iyi bir şekilde tamamladığımız için çok mutluyum. Bizim adımıza değerli ve önemli bir galibiyet oldu. Bütün Göztepe ailesini, oyuncuları, takımı, kulübü, taraftarlarımızı tebrik etmek istiyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Aynı zamanda çözmemiz gereken çok fazla problem vardı maçtan önce. Neredeyse sahaya sürebileceğimiz 11 bu şekildeydi. Ancak bütün bu sıkıntılara rağmen bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'SANTRFOR ALMAMIZ GEREKİYOR'



Transfer için en önemli pozisyonun santrfor olduğunu aktaran Stoilov ,"Bunu bir an önce sonuçlandırmamız gerekiyor. Şu ana kadar aklımızda oyuncular vardı. Onlarla kulübü arasında görüşmeler de sürüyor Doğru oyuncuları bulursak o zaman bazı oyuncuları ya kiralık olarak göndereceğiz ya da satacağız. Avrupa'ya gitmek benim hayalim buna ulaşmak istiyorum. Taraftarlarımız, oyuncular, kulüp olarak hep beraber bu hayale inandık ve şu anda da bu hayalin peşinden hep beraber gidiyoruz" diye konuştu.