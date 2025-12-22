Merkezefendi uzatmada yıkıldı

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hattına girmek isteyen Merkezefendi, 12. haftada evinde son haftaların flaş ekibi Türk Telekom'u konuk etti. Denizli temsilcisi, rakibine uzatmada teslim oldu. İlk çeyreği 19-24 geride geçen ev sahibi, ikinci çeyreğin son bölümünde toparlandı ve devreye 46-46 eşitlikle gidildi. Dengeli geçen üçüncü çeyreği 3 sayı farkla önde bitiren konuk ekip, son çeyreğin başında farkı 8'e kadar çıkarsa da Merkezefendi taraftarının da desteğini alarak maça dengeyi getirdi ve normal süre 84-84 bitti. Uzatmada ilk 2 dakikada karşılıklı basketlerin ardından hücumda aksayan Denizli ekibi maçı 89-93 kaybetti.