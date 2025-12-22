Trabzonspor G.Birliği virajında

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında bugün Gençlerbirliği ile deplasmanda mücadele edecek. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler, yönetecek.

Geçen hafta sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan,kupada hafta içi konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Trabzonspor, ilk yarının son maçını galibiyetle kapatarak devre arasına moralli girmek istiyor. Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı TFF'ye ismi bildirilmeyen Nwakaeme ile 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mustafa Eskihellaç, forma giyemeyecek.