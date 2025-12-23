Fırtına Başkent’te kayıp

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son maçında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne gol düellosuna sahne olan karşılaşmada 4-3 kaybetti. 5. dakikada Göktan Gürpüz'ün kullandığı köşe vuruşunda Yunan stoper Goutas kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 29'da Zubkov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sikan'ın vuruşunu kaleci Velho kurtardı.

GOL DÜELLOSU YAŞANDI

Pozisyonun devamında Velho, Muçi'nin şutunda da gole izin vermedi. 31'de Oğulcan Ülgün'ün içeriye çevirdiği topu Tongya tek vuruşla filelere gönderdi: 2-0. 45+2. dakikada Pina'nın ceza sahasının sağından yaptığı ortada Augusto, altıpasta kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısı tam bir gol düellosuna sahne oldu. 50'de Muçi'nin soldan ortasına iyi yükselen Augusto'nun kafa vuruşu köşeden ağlara gitti: 2-2. Bu golden 2 dakika sonra Metehan'ın rakibinden sıyrılıp yaptığı ortada Oğulcan kafa vuruşuyla ağları buldu. 59'da Göktan'ın pasında Koita'nın vuruşu köşeden ağlarla buluştu ve skor 4-2 oldu. 65'te soldan ceza sahasına giren Zubkov, rakibin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 67'de Muçi penaltıyı gole çevirdi: 4-3. 73'te Tongya'nın ceza sahası içinden şutu ağlara gitti ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Maç 4-3 sona erdi.