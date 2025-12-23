Mauro Icardi’den duygusal mektup

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında ağları havalandırdı ve ligde toplamda 60 gole ulaştı. Icardi, 60 golle birlikte 59 gollü Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu. Galatasaray'da toplamda 70 gol atan Icardi, 3 gol daha atması halinde 72 gollü Hagi'yi geçerek Galatasaray forması altında en çok gol atan yabancı futbolcu olarak tarihe geçecek. Icardi, Kasımpaşa maçının ardından sosyal medya hesabından Hagi için bir mektup yazdı.

İşte Icardi'nin sözleri: "Sevgili Maestro Gheorghe Hagi, Bu satırları, devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla ve kalbim dolu olarak yazıyorum. Bugün birçok kişi bir rekordan, sayılardan, istatistiklerden söz ediyor. Ben ise çok daha büyük bir şeyden bahsetmeyi tercih ediyorum: MİRASTAN." Gheorghe Hagi, Mauro Icardi'nin mektubuna cevap verdi: "Galatasaray tarihine hoş geldin! Galatasaray için altın sayfalar yazmaya devam et ve gelecek nesillere ilham ver, tıpkı benim dönemimde yapmaya çalıştığım gibi."