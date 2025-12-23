Menemen FK’dan Play-Off yarışı!

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son haftasında evinde 1461 Trabzon FK'yla 2-2 berabere kalan Menemen FK devre arasına Play-Off yarışında girdi.

3 HAFTADIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR!

Ligde 3 haftadır bileği bükülmeyen sarı-lacivertli ekip, Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından maçlara çıkmadığı için 18 Aralık'ta küme düşürülen Yeni Malatyaspor ile takvime göre yarına ertelenen karşılaşmadan da hükmen 3 puanı hanesine yazdıracak. Menemen FK, bu galibiyet de puan tablosuna resmen işlenince ilk yarıyı 29 puanla Play-Off hattının 2 puan gerisinde tamamlayacak.