Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Fenerbahçe'yi mağlup etti

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

Son dakika haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşaması dev bir heyecana sahne oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, kupaya mağlubiyetle başladı.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 33. dakikada Cerny'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Golden sonra rakip yarı sahada daha fazla gözüken sarı-lacivertliler, 43. dakikada Marco Asensio'nun penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı.

Maçın ikinci yarısında oyun sık sık dururken, iki takımda pozisyon üretmekte zorlandı.

Müsabakanın uzatma dakikalarında Beşiktaş, 90+1. dakikada Cerny ile bir gol daha buldu ve sarı-lacivertliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

