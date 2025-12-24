Ege’nin iki yüzü

Arabica Coffee House Kadınlar 1. Lig'de ilk yarı tamamlanırken Ege ekipleri iki zıt kutupta yer aldı. Manisa BŞB, Endo Karşıyaka ve Denizli BŞB ilk 4 sırada yer alarak Sultanlar Ligi hedefini sürdüreceklerini gösterdi. İzmirspor ve Edremit Bld. Altınoluk henüz sezon başında ligden çekilirken, yüksek hedeflerle yapılanan Altınordu ise tek galibiyette kaldı ve ikinci yarı öncesi voleybolcularıyla vedalaşmaya başladı.

LİDERLİK YARIŞININ İÇİNDELER

Zirve yarışında 25 puanlı Manisa ligde tek yenilgi ile en az mağlubiyet alan takım ancak 1. sırada 30 puanlı Çanakkale Bld. yer alıyor. İkinci Manisa'yı sezona 5'te 5 ile başladıktan sonra hafif bir düşüşe geçen 3 yenilgili Karşıyaka takip ediyor. 3. olan Kaf-Kaf'ı yine aynı mağlubiyet sayısına sahip Denizli izliyor.

Sezon sonu ilk 4 sırada yer alan ekipler Play- Off yarı finali ve finali oynadıktan sonra Sultanlar Ligi'ne adını yazdıracak. Sultanlar Ligi'ne yükselme sevinci yaşayan Göztepe ile birlikte geçen sezon Play- Off heyecanı yaşayan KSK bu kez yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyor.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANIYOR

Geçen sezon federasyon kararıyla 1. Lig'e yükselen İzmirspor sezon başı ligden çekildi. Altınoluk da devam etmeyeceğini açıkladı. Karşıyaka basketbol takımında yıllarca CEO'luk yapan Selim Çınar'ı göreve getirerek yapılanan Altınordu da hayal kırıklığı yaşattı. 1 galibiyet alabilen İzmir ekibinde Melike Demir ve Elif Öner ile vedalaşıldı. İzmir ekibi 2. yarı atağa geçerek sezonu orta sıralarda tamamlamayı planlıyor.