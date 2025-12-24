Göz-Göz devreyi mutlu kapattı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde devre tamamlanırken, bu ligdeki ilk sezonunu geçiren Göztepe, başarılı bir dönem geçirdi. Sarıkırmızılılar, önceki gün Pizza Bulls Cedi Osman'ı 83-72 mağlup ederek 16 karşılaşmada 12. galibiyetini eldi etti ve liderin 2 galibiyet gerisinde 5. sırada yer aldı. İzmir ekibinin başantrenörü Rüçhan Tamsöz yaptığı açıklamada, "Evimizde her zaman farklı oynuyoruz. Herkesten katkı aldığım için mutluyum" diye konuştu.

TARAFTAR VURGUSU

Can ve Deniz'in katkısının çok önemli olduğunu belirten Tamsöz, "Taraftar sayımız gittikçe artıyor. Onları daha fazla maçlara bekliyoruz. Göztepe camiası her zaman galibiyet ve daha farklı zaferler bekliyor. Biz sağlam adımlarla gidiyoruz. İlk yarıyı galibiyetle kapattığımız için mutluyuz. Ligin ikinci yarısında da aynı sertlikle, ciddiyetle mücadele edip, hedeflerimize ulaşacağız" dedi.