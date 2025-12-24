Tire kaçana yanıyor

Nesine 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Tire 2021 FK, ilk devrenin son maçında KSK deplasmanından eli boş döndü. Son maçlar öncesi Play-Off grubunda yer alan Tire, 25 puanda kalarak puan tablosunda 8. sıraya geriledi. Kanat oyuncuları Mustafa Çalışkan ve Batuhan Dıraga'nın eksikliklerini özellikle geçiş oyununda hissettiklerini belirten teknik direktör Ufuk Uysal, "Maçı tutamadık. 1 puan alabilirdik ama olmadı. Mert Altınöz'ün omuzu çıktı. Sağlık kontrolünden geçecek. 4 gün iznin ardından 27'sinde Tire'de toplanıp 2 Ocak'ta da Antalya kampına gideceğiz" dedi.