Türkoğlu’na FIBA’dan büyük onur

FIBA, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu, Hall of Fame'in 2026 yılı listesinde onurlandırdı. Türkoğlu, bu onura ilk kez bir Türk sporcunun, sporculuk kariyeri ve milli takım kimliği temel alınarak layık görülmesiyle Türk basketbol tarihinde önemli bir ilke imza attı. Listenin duyurulmasının ardından Türkoğlu, "Dünya basketboluna iz bırakmış, farklı ülkelerden ve jenerasyonlardan değerli isimlerle birlikte FIBA Hall of Fame listesinde yer almak, benim için büyük bir gurur ve onurdur" dedi. NBA'de ilk 5'te maça çıkan ilk, 10 bin sayı barajını geçen tek Türk oyuncu olan Türkoğlu, 997 maçla "NBA'de en fazla maç oynayan Türk basketbolcu" unvanını da elinde tutuyor. NBA'de Orlando Magic formasıyla 2008'de en iyi gelişme gösteren oyuncu (MIP) seçilen, 2009 NBA finali oynayan Türkoğlu, Magic'te unutulmaz bir miras bıraktı.