Aliağa pes etmedi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Aliağa FK, deplasmanda Birinci Lig ekibi Iğdır FK'dan son dakikada bulduğu golle beraberliği kaptı: 2-2. 12. dakikada Alim'in ara pasında Ahmet Engin karşı karşıya vuruşunu yaptı, kaleci Ahmet Pekgöz gol izni vermedi. 32'de Eyüp'ün pasında topu kontrol eden Özder'in şutunu kaleci Ahmet çıkardı. 37'de ani gelişen atakta Ahmet İlhan ortasını açtı, Mustafa'nın indirdiği topu Veli ağlara yolladı: 0-1. 38'de Ahmet Engin'in ortasında Koita topu indirdi, Özder harika bir voleyle topu filelere yolladı: 1-1.

KARŞILIKLI GOLLER DEVAM ETTİ

73'te oyuna sonradan giren Rotariu uzaklardan çok sert bir vuruşla kaleci Ahmet'i avladı: 2-1. 83'te Caner'in derinlemesine pasına hareketlenen Özder içeri çevirdi, kaleciyi geçen topa vuran Koita çerçeveyi bulamadı. 85'te sağ kanattan Göktuğ'un ortasında arka direkte Musa kafayla içeri çevirdi, Veli'nin dokunuşunu kaleci Sinan çıkardı. 90'da Erhan'ın uzun mesafeli ortasında Ahmet İlhan Özek gelişine harika bir vuruş yaptı ve skoru ilan etti: 2-2.