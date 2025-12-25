Karşıyaka’da tüzük kongresi revizeden geçirildi!

Tartışmalı tüzük değişikliklerinin gündem olduğu yeşil-kırmızılılarda yönetim, "Yönetim Kurulu Başkanlığımız ile Sicil Kurulu ve Tüzük Komisyonumuz arasında gerçekleştirilen 23.12.2025 tarihli toplantının sonucu olarak tüzük değişikliği için yönetim kurulumuzca genel kurulumuzun görüşleri ve onayına sunulan madde metinlerinin, aşağıdaki şekilde gündeme eklenerek genel kurula sunulmasına karar verilmiş olduğu duyurulur" diyerek açıklamalarda bulundu.

Karşıyaka'da üzerinde mutabık kalınan maddelere göre üye giriş aidatı kongre üyelerinden geçerse bin 500 TL'den 12 bin TL'ye değil, 10 bin TL'ye yükselecek. 2 yıllık aidat borcu olanlar kulübün internet sitesinde ilan edildikten sonra ilk ilan edildiği gibi 7 gün içinde değil, ödeme yapmazsa 14 gün içinde üyelikten atılacak. Genel kurula katılıp oy kullanabilmek için üyelerden istenen üyelik şartının 3 yıldan 5 yıla çıkarılması maddesi revize edilmezken, kulüp başkanlığı için üyelik şartının 2 yıldan 1 yıla düşürülmesi önerisi ise geri çekildi. Kulüp üyeliğinde 25 yıl değil 15 yılı dolduran üyeler divan kuruluna girebilecek. Taraftarlar ise şirketleşme ve yeni stat gibi kulübün geleceğini belirleyecek önemli konuların oldu bittiye getirilmemesi gerektiğini belirterek, sanal medyada tüzük kongresinin iptal edilip şeffaf bir biçimde yeniden ele alınmasını istedi.