Kartal’da rota savunma

Devre arası transfer döneminin başlamasına az bir süre kalırken Beşiktaş'ta takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlk 11'de oynayacak bir stoper eklemesi yapmak isteyen Kara Kartal, geniş bir liste oluştururken, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou için başlayan temaslar İngiliz kulübünün 20 milyon Euro civarında bonservis bedeli istemesi sonrası durma noktasına geldi. Brighton'dan Olivier Boscagli'nin yanı sıra sezonu Kocaelispor'da kiralık geçiren ve bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Hrvoje Smolcic de adaylar arasında. Öte yandan Scout Direktörü Eduard Graf, Alman basınında adı Beşiktaş'la anılan Lugano'nun stoperi Antonios Papadopoulos'la ise ilgilenmediklerini açıkladı. Siyah-beyazlılar bir türlü istikrar yakalayamadığı stoper bölgesi için ince eleyip sık dokurken, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyeyle güçlenmenin hesaplarını yapıyor.