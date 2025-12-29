Sarı lacivertlilerde Asensio kararı!

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio gösterdiği performans sonrası İspanyol kulüplerinin radarına girdi. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yıldız futbolcunun geleceğine dair kararını verdiği öğrenildi.

YENİDEN İSPANYA YOLCUSU MU?

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile Villarreal'in Marco Asensio'yla ilgilendiği kaydedildi. Atletico Madrid ve Villarreal'in tecrübeli on numarayı yeniden İspanya'ya döndürmek için harekete geçtiği vurgulandı.

FENERBAHÇE'DEN İZİN ÇIKMADI

Fenerbahçe kurmaylarının, sezon başında takıma dahil edilen Marco Asensio'nun ayrılığını hiçbir koşulda gündemine almadığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun kariyerini Türkiye'de sürdürmesi konusunda kararlı olduğu, her türlü astronomik teklife kapıyı kapattığı kaydedildi. Alman teknik direktör Domenico Tedesco'nun da sunduğu raporda Marco Asensio'nun önemine dikkat çektiği vurgulandı.