Adem’e Hull City kancası

İZMİR'İN köklü kulübü Karşıyaka'nın altyapısından yetişen 18 yaşındaki genç yetenek Adem Yeşilyurt, son haftalardaki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için resmi girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Hull City scout ekibi, Adem'i uzun süredir takip ediyor. Sağ kanat oyuncusu olarak ön plana çıkan Adem, aynı zamanda on numara ve merkez orta saha mevkilerinde de görev alabiliyor. Bu esneklik, İngiliz kulübünün genç oyuncuya olan ilgisini artıran en önemli faktörlerden biri oldu. Transfer sürecinde Acun Ilıcalı'nın da devrede olduğu ve genç oyuncu için oldukça ısrarcı bir tavır sergilediği bildirildi. Ilıcalı'nın bu transferin hızlanması için aktif rol aldığı gelen bilgiler arasında. GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

BU sezon Karşıyaka formasıyla sahaya çıkan Adem Yeşilyurt 9 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun hem hücum hem de orta sahadaki etkili oyun performansı, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. Karşıyaka altyapısından yetişen ve sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam eden Adem, kariyerinin Avrupa'ya açılma dönemine hızla yaklaşıyor. Hull City, genç yeteneğe potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebileceği bir ortam sunmayı planlıyor.

MAVİŞEHİR ARAZİSİ TEPKİSİ

KARŞIYAKA, altyapı tesisleri yapılması için kulübe tahsis ediln Mavişehir'deki 99 dönümlük arazi için yıllardır bu alanı park yeri olarak kullanan o güzergahtaki minibüsçülerle karşı karşıya geldi. Kulüp 2023'te arazinin AVM tarafındaki küçük bir kısmını otopark olarak düzenleyip geçen ay bariyerler yerleştirirken, İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası'nın seçimleri şikayeti üzerine bariyerler kaldırıldı. Alanın ücretli otopark olarak işletildiği iddiasına yeşil-kırmızılı kulüpten sert cevap geldi. Açıklamada bu alanın yıllardır tamamen işgalci konumda bulunan dolmuşlar tarafından kullanıldığı belirtilirken, "Kulübümüz bu hukuksuz işgal durumuna son vermiştir; yaşanan rahatsızlıkların nedeni de budur" ifadeleri kullanıldı.