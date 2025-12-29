Altay’da büyük kriz

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarının son 4 maçını kazanarak devre arasına 18 puanla 10'uncu sırada giren Altay'da alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen futbolcu sayısı 5'ten 7'ye yükseldi. Siyah-beyazlılarda son olarak altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Ege Parmaksız ile sağ bek Mert Yıldırım'ın kulübe noter kanalıyla ihtar çektiği kaydedildi. İzmir temsilcisinde daha önce takımın tecrübeli isimlerinden Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir ve Murat Berkan Demir alacaklarını tahsil etmek için başvuruda bulunmuştu. Transfer yasağı nedeniyle 4.5 yıldır kadrosuna takviye yapamayan Altay, ödeme yapamazsa 7 oyuncusunu ara transfer döneminde kaybetme tehlikesi yaşayacak. Altay, FIFA'lık olan eski yabancı oyuncularına önümüzdeki günlerde ödeme yapamazsa puanlarının silinip küme düşürülme tehlikesi yaşayacak.

AĞIR CEZA TEHLİKESİ KAPIDA

Öte yandan Altay 8 Ocak'a kadar eski 4 yabancı oyuncusuyla anlaşamazsa FIFA'dan 18 puan silme ve küme düşürülme cezası alacak. İzmir ekibinde eski futbolcular Leandro Kappel (238 bin Euro), Serge Aka (920 bin Euro), Adam Stachowiak (496 bin Euro) ve William De Amorim (466 bin Euro), kulüpten alacakları için daha önce FIFA'ya şikayette bulunmuştu. Alacakları ödenmeyen bu 4 futbolcu nedeniyle FIFA sürece müdahale etti ve son tarihi 8 Ocak olarak belirledi. Altay 1 Ocak'a kadar Kappel ve Serge Aka ile anlaşma sağlayamazsa, her iki oyuncu için 6'şar puan olmak üzere toplam 12 puanı silinecek. 8 Ocak'a kadar Stachowiak ile uzlaşamazsa 6 puan daha kaybedecek. Amorim ile anlaşma sağlanamazsa da kulüp küme düşürülme cezasıyla karşı karşıya kalacak.