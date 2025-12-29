Sekiz futbolcu yol ayrımında!

FENERBAHÇE'DE ara transfer dönemi öncesi ayrılık planları netleşmeye başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda sarı-lacivertliler'de 8 oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. Kadro dışı kalan Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao'ya kulüp bulmaları istendi. Ayrıca İrfan Can Eğribayat, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri'nin de kiralık ya da bonservisle gönderilmesi gündemde. Sezon başından beri forma giymeyen Emre Mor'un sözleşmesinin feshedilmesi planlanırken, sakatlığı bulunan Archie Brown'un ayrılığı da sürpriz olarak öne çıktı.