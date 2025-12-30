Süper Lig’in genç yıldızına kanca!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ile Fatih Tekke'nin çalıştırdığı Trabzonspor'da kurmaylar devre arası transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Süper Lig devlerinin, genç yıldızın transferi konusunda birbirlerine rakip olduğu öne sürüldü.

İtalyan gazeteci, Beşiktaş ve Trabzonspor'un genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiğini duyurdu.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Parma'nın Gençlerbirliği forması giyen Franco Tongya ile ilgilenmediği vurgulandı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İLGİLENİYOR

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Gençlerbirliği forması giyen Franco Tongya'nın durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. İtalyan kanat oyuncusunun geleceğine dair kararını verdiği belirtildi. Franco Tongya'nın sezonu Gençlerbirliği'nde tamamlamak istediği aktarıldı.

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Gençlerbirliği'nin sezon başında renklerine bağladığı Franco Tongya, bu sezon 13 müsabakada forma şansı buldu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 3 gol ile 1 asist üretti. Franco Tongya'nın Gençlerbirliği ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek ve 1 yıllık uzatma opsiyonu maddesi bulunuyor. İtalyan futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon euro.