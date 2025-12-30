A Milli Takım’a 2025 yılı yaradı

A Milli Futbol Takımı, geride bırakmaya hazırlandığımız 2025 yılını başarıyla tamamladı. 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Türkiye, 2025 yılının ilk maçlarını mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde oynarken 2018 yılından itibaren düzenlenen organizasyonda ilk kez A Ligi'ne yükseldi. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde de İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlılar grubunu 13 puanla İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamladı. Kırmızı- beyazlılar, Dünya Kupası'na gitmek için Mart 2026'da Play-Off oynayacak. Playoff yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak olan milliler, bu turu geçerse Slovakya- Kosova eşleşmesin galibiyle Dünya Kupası bileti için mücadele edecek.