Aliağa’da Gökhan tamam

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 4. basamakta bitiren Aliağa Futbol Kulübü'nde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu ilk olarak Amed Sportif"ten 28 yaşındaki tecrübeli sol bek Alberk Koç ile güçlendiren sarı-siyahlıların, Serikspor'dan ayrılan 35 yaşındaki bir başka deneyimli futbolcu Gökhan Karadeniz ile de anlaşma sağladığı ifade edildi. Kariyerinde Hatayspor, Karacabey Belediyespor, Aydınspor 1923, Altınordu, Trabzonspor, Antalyaspor, Göztepe, Bandırmaspor, Erzurumspor, Samsunspor, Boluspor, Çorum FK ve son olarak Serikspor formalarını terleten Gökhan, Antalya ekibinde bu sezon geride kalan süreçte 10 maçta görev yaptı. Profesyonel futbol hayatında tam 454 karşılaşmada forma giyen Gökhan Karadeniz, bu süreçte rakip ağları 132 kez havalandırma başarısı gösterdi. İzmir temsilcisinin deneyimli oyuncu ile ilgili kısa sürede açıklama yapması bekleniyor.