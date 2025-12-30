Haberler Spor Aydın BŞB filede Hilal’i transfer etti

Aydın BŞB filede Hilal’i transfer etti

Aydın BŞB filede Hilal’i transfer etti

VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, takviye çalışmaları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ege temsilcisi, İlbank'tan Hilal Kocakara'yı kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Pasör Hilal Kocakara, 2025-2026 sezonu sonuna kadar mavi beyaz formamız altında takımımızın başarısı için mücadele edecek" ifadesine yer verildi. 23 yaşındaki voleybolcu kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlarken, A takıma yükselme başarısı da gösterdi. Hilal ardından Nilüfer Bld, Doğuş Üniversitesi, Bolu Bld, Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş ve Zerenspor'da da forma giydi.

