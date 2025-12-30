Futbolda bahis soruşturmasında İzmir'den 2 tutuklama

MUSTAFA ÇEÇENOĞLU, MENEMEN FK VE DENİZLİSPOR'DA BAHİS YAPMIŞ

Yine aynı soruşturma kapsamında tutuklanan 3'üncü Lig ekiplerinden Kütahyaspor'un futbolcusu Mustafa Çeçenoğlu hakkında yapılan değerlendirmelerde ise 30 Haziran 2020'de kupon oynayan şüphelinin, bu tarihlerde Menemen Futbol Kulübü oyuncusu olduğu, 83'üncü dakikada oyuna girdiği ve rakip takım ilk yarıyı ve maç sonucunu kazanır şeklinde kupon yaptığı belirtildi. Çeçenoğlu'nun 23 Ocak 2023 kupon tarihinde Denizlispor oyuncusu olduğu müsabakada ilk 11'de kadroda yer alıp rakip takım en az 2 farkla kazanır şeklinde kupon yaptığı vurgulandı.

Yazıda, Çeçenoğlu'nun 30 Haziran 2020 tarihli kupona 100 TL yatırdığı, kendi müsabakasına oynadığı bahsi ve bahis oynanan kuponu kaybettiği, 23 Ocak 2023'te oynadığı kupona 1500 TL yatırdığı, kendi müsabakasına ilişkin oynadığı bahsi kazandığı, ancak bahis oynanan kuponu kaybettiği aktarıldı. Şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde internet geçmişinde bir yasa dışı bahis sitesine de erişim yaptığının da tespit edildiği belirtildi.