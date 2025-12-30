KSK elinden kaçırdı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Karşıyaka 2025 yılının son müsabakasında deplasmanda eski çalıştırıcısı Ufuk Sarıca'nın takımı Erokspor'a 3 sayı farkla 97-94 mağlup olmaktan kurtulamadı. Geçen hafta Bahçeşehir Koleji'ne de 3 sayı farkla kaybeden yeşil-kırmızılıların İstanbul'da son periyottaki çabası galibiyet için yeterli olmadı. Ligde geride kalan 13 hafta sonunda 2 galibiyette kalarak, 3 galibiyeti bulunan Manisa Basket'i yakalama fırsatını tepen Karşıyaka, yeni yılın ardından cuma günü Tofaş'ı konuk edecek.

"BU KEZ KAZANACAĞIZ"

Yeşil-kırmızılılarda antrenör Candost Volkan, "İyi mücadele ediyoruz ancak maç içerisinde birkaç dakikalık bölümlerde yaptığımız basit top kayıpları ve verdiğimiz hücum ribaundları bizi yaraladı. İki haftadır geri düştüğümüz anlarda maçlarda geri dönmeyi başarmamız, takım karakterimiz açısından umut verici. Son 2 haftada hücumda ve savunmada 1 pozisyonun ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Her bir top için daha fazla konsantre olacağız. Cuma günü evimizde yine sonuna kadar mücadele edip, taraftarımızın desteğiyle bu kez kazanacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.